Forza Nuova contro Mimmo Lucano: "Impediremo lezione alla Sapienza"

Forza Nuova ha fatto sapere di essere pronta "a bloccare la conferenza del sindaco indagato" di Riace, Mimmo Lucano, atteso lunedì prossimo a un seminario all'università La Sapienza. E la formazione di estrema destra sottolinea che "Con un comizio di Roberto Fiore in piazzale Aldo Moro diremo no a Lucano, no alla sostituzione etnica, no al business dell'accoglienza. Non possiamo tollerare che questo nemico dell'Italia salga in cattedra".

Lucano è stato invitato ad un seminario organizzato dal Dottorato in "Storia, Antropologia, Religioni". Il due volte sindaco del comune Reggino, sospeso dopo l'avvio dell'inchiesta "Xenia" condotta dalla Procura di Locri sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace, e ora candidato come consigliere comunale alle amministrative del 26 maggio, è stato invitato a confrontarsi con gli studenti sul tema "Convivenze. Il senso dei luoghi e il senso degli altri. Riace da condividere".



Zingaretti: faremo di tutto a supporto di Lucano - "Sono certo che le forze dell'ordine, il prefetto e la questura garantiranno la libertà d'espressione dentro alla Sapienza. Ma è evidente che solo questo annuncio di voler impedire un evento come quello di Mimmo Lucano è una provocazione che ci dice quanto sia importante accendere in tutto il Paese una battaglia delle idee, a difesa della Costituzione e della democrazia". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa della Regione Lazio a Roma. "Sono troppi i segnali che hanno tutti un indirizzo - ha aggiunto - impedire l'espressione, la crescita è il rafforzamento degli spazi democratici. Solidarietà quindi a Mimmo Lucano, e ovviamente, come rappresentante delle istituzioni, faremo di tutto affinché la conferenza si tenga, e si tenga, come deve avvenire in un Paese civile, nel rispetto delle opinioni che si vogliono esprimere".