Forza Italia: "Al via stagione dei congressi Comunali e Circoscrizionali"

"Dopo il grande successo della campagna adesioni 2024 che ha visto il raggiungimento record di 150.000 iscritti, Forza Italia dà il via alla stagione dei Congressi Comunali e Circoscrizionali che si svolgeranno in due fasi e che hanno l’obiettivo di eleggere nei comuni il Segretario e la Segreteria Comunale e nelle Circoscrizioni delle Grandi Città i Segretari Circoscrizionali". Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani e il responsabile nazionale dell'organizzazione, Francesco Battistoni.