Forza Italia, morto il deputato Vincenzo Fasano

È morto il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano : aveva 70 anni e da tempo lottava contro un male incurabile . Ne danno notizia esprimendo il proprio cordoglio diversi colleghi di partito, alla vigilia della prima votazione per il presidente della Repubblica. Con la sua scomparsa i grandi elettori diventano quindi 1.008. Fasano è stato nel 1995 assessore alla Regione Campania e dal 2001 è stato eletto quattro volte in Parlamento . Attualmente deputato, per due legislature era stato eletto al Senato.

Tajani: "Compagno di tante battaglie" "Addio Enzo! Se ne è andato l'amico e compagno di tante battaglie", scrive sui social il coordinatore nazionale di Fi, Anonio Tajani -. Forza Italia piange Enzo Fasano, parlamentare e coordinatore di Salerno.Una preghiera lo accompagni".

Gasparri: "Amico fraterno" È "sgomento" il senatore azzurro Maurizio Gasparri, per "la prematura scomparsa di un amico fraterno". "Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta" ha ricordato Gasparri.

Meloni: "Profondo dolore, cordoglio FdI" "Profondo dolore per la scomparsa di Enzo Fasano, persona seria e perbene che ha trasformato in impegno politico l'amore per la sua terra. Ai familiari giunga il cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità di Fratelli d'Italia". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Brunetta: "Mi stringo alla famiglia" "Apprendo ora, con dolore, la scomparsa dell'amico e collega Vincenzo Fasano che da tempo combatteva contro la sua malattia. Mi stringo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Enzo, riposa in pace". Lo scrive in un tweet Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.

Fico: "Cordoglio mio e della Camera dei deputati""Esprimo il mio cordoglio e quello della Camera dei deputati per la scomparsa del collega Enzo Fasano, prematuramente venuto a mancare in queste ore. Sono vicino alla famiglia e ai suoi cari". Lo dichiara in una nota il presidente della Camera, Roberto Fico.