Congresso regionale di Forza Italia, Vignali: "Siamo attrattivi e determinati a fare il salto di qualità"
"Sicurezza, liste d’attesa in sanità e riduzione delle tasse le nostre priorità": così il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che lo ha eletto nuovo segretario regionale
© Forza Italia
"Un partito radicato che in Emilia-Romagna lavorerà unito per rafforzare il suo ruolo di forza liberale ed europeista con gli obiettivi di migliorare la sicurezza urbana, rendere più efficiente la sanità per tutti i cittadini a partire dalle liste d’attesa, stimolare la crescita, ridurre le tasse e potenziare gli investimenti nelle infrastrutture". Sono le principali linee guida indicate dal capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, nel suo intervento davanti a una platea di iscritti e militanti riuniti per il primo congresso regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, che lo ha eletto nuovo segretario regionale.
"In particolare, - ha detto - vogliamo rafforzare la nostra presenza sui contenuti e sulle istanze concrete dei cittadini. Da capogruppo sia nella mia città che in Assemblea regionale ogni giorno constato che in questa regione c’è bisogno di più sicurezza, di una sanità più efficiente e vicina alle persone che non devono aspettare tempi biblici per avere le prestazioni, di più attenzione alla famiglia, di una forte spinta per invertire il trend della denatalità, di più investimenti, meno tasse e meno burocrazia per favorire imprese e lavoro, di più fiducia nei giovani, di maggiore salvaguardia e rilancio per le aree interne, di una politica energetica coerente che salvaguardi le esigenze sociali e ambientali guardando al nucleare pulito".
La prima nomina effettuata dal neo-coordinatore regionale è stata quella di portavoce del coordinamento regionale nella persona di Matteo Fornasini, Assessore a bilancio e turismo del Comune di Ferrara.