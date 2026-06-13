Congresso regionale di Forza Italia, Vignali: "Siamo attrattivi e determinati a fare il salto di qualità"

"In particolare, - ha detto - vogliamo rafforzare la nostra presenza sui contenuti e sulle istanze concrete dei cittadini. Da capogruppo sia nella mia città che in Assemblea regionale ogni giorno constato che in questa regione c’è bisogno di più sicurezza, di una sanità più efficiente e vicina alle persone che non devono aspettare tempi biblici per avere le prestazioni, di più attenzione alla famiglia, di una forte spinta per invertire il trend della denatalità, di più investimenti, meno tasse e meno burocrazia per favorire imprese e lavoro, di più fiducia nei giovani, di maggiore salvaguardia e rilancio per le aree interne, di una politica energetica coerente che salvaguardi le esigenze sociali e ambientali guardando al nucleare pulito".