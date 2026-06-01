Forza Italia, Marco Ventura è il nuovo capo ufficio stampa

Marco Ventura è il nuovo Capo ufficio stampa e responsabile dei rapporti con i media di Forza Italia. Lo ha annunciato il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani: "Un professionista con una lunga carriera nel giornalismo, nella televisione e nella comunicazione istituzionale, che conosce profondamente il mondo dell’informazione e la storia politica del nostro movimento. Ventura ha lavorato con il Presidente Berlusconi a Palazzo Chigi in anni decisivi per la politica italiana e internazionale. La sua competenza, capacità di costruire linguaggi efficaci e conoscenza dei media tradizionali e digitali saranno preziose per rafforzare ulteriormente la comunicazione di Forza Italia".
Chi è Marco Ventura, tra tv e politica
Già inviato di guerra e giornalista parlamentare del Giornale, nonché capo ufficio stampa esteri del presidente del consiglio Silvio Berlusconi, Marco Ventura è stato autore di programmi per La7, Rai e Mediaset. Ventura ha lavorato anche come addetto stampa della Camera dei Deputati, consigliere per la comunicazione del presidente del Parlamento europeo e del presidente Rai, portavoce del presidente del Senato e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, senior advisor del presidente dell’Ifad, agenzia delle Nazioni Unite. Già docente di comunicazione politica e ghostwriting alla Sapienza di Roma e all’Università di Urbino, è autore di una dozzina tra saggi e romanzi. Lascia Mediaset, dove lavorava per il programma Diario del Giorno.
Il ruolo di Marco Ventura al fianco di Tajani
"A lui faranno capo i rapporti con i diversi media", ha spiegato Antonio Tajani. "Tv, radio, carta stampata, agenzie di stampa, digital e social media. Coordinerà inoltre la comunicazione dei gruppi parlamentari e gestirà la partecipazione dei nostri esponenti nei telegiornali e nei programmi di approfondimento radio-televisivi. Opererà in coordinamento con Alberto Barachini, responsabile della Comunicazione e immagine di Forza Italia”.