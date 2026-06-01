Forza Italia, Marco Ventura è il nuovo capo ufficio stampa

Già inviato di guerra e giornalista parlamentare del Giornale, nonché capo ufficio stampa esteri del presidente del consiglio Silvio Berlusconi, Marco Ventura è stato autore di programmi per La7, Rai e Mediaset. Ventura ha lavorato anche come addetto stampa della Camera dei Deputati, consigliere per la comunicazione del presidente del Parlamento europeo e del presidente Rai, portavoce del presidente del Senato e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, senior advisor del presidente dell’Ifad, agenzia delle Nazioni Unite. Già docente di comunicazione politica e ghostwriting alla Sapienza di Roma e all’Università di Urbino, è autore di una dozzina tra saggi e romanzi. Lascia Mediaset, dove lavorava per il programma Diario del Giorno.