Forza Italia si ritrova a Milano, standing ovation per Silvio Berlusconi

"Sarà una lunga non stop", ha spiegato il coordinatore lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte. "I giovani accreditati sono 500 da tutta Italia. Sarà una convention di qualità, con i tavoli di lavoro dei ministri. E un dato importante è la della presenza degli under 25".

Dopo il momento istituzionale, è stata organizzata una festa dedicata ai giovani del partito. Uno striscione nella sala è dedicato a Marta Fascina: "Marta unica! Forza Italia Lombardia", mentre un altro reca la scritta "Forza Presidente, i giovani sono con te". La colonna sonora della convention, oltre che dagli inni tradizionali del partito, è composta tra gli altri da Lucio Battisti, 883, Ligabue, Coldplay.

Intanto il leader di Forza Italia sta limando il suo discorso, che sarà incentrato sul passato e sul futuro del partito, anche con il deputato di Forza Italia Andrea Orsini. Con la due giorni di Milano Forza Italia punta a sottolineare il ruolo del partito nel governo come forza di centro e in Europa con il Ppe. "Vogliamo essere protagonisti costruttivi, leali, seri, affidabili, ma vogliamo conservare sempre la nostra identità, noi siamo Forza Italia", ha spiegato Antonio Tajani.

Le parole di Antonio Tajani "Il centro della politica italiana siamo noi, noi siamo il Ppe in Italia. Abbiamo il dovere di svolgere questo ruolo anche nel governo". E l'identità di Forza Italia, come ha ribadito più volte nel corso della giornata Tajani, è quella di un partito di centrodestra senza "estremismi" e che non ha "niente a che fare con la signora Marine Le Pen, che non è un buon alleato in Europa. La Lega deciderà e non siamo noi a dire cosa deve fare, farà la sue scelte".

Standing ovation per Berlusconi I lavori della due giorni dal titolo si sono aperti con un grande applauso per Berlusconi, a cui tutte le personalità e le istituzioni intervenute hanno dedicato parole di stima e di auguri di pronta guarigione. Tra questi anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber, intervenuti in video. E proprio Weber ha sottolineato quanto "il modello italiano" di alleanza di governo sia "particolarmente interessante per il Ppe" in particolare in vista delle elezioni europee del 2024.