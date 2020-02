Forza Italia, Carfagna: "Mai disposti a sostenere un governo Conte"

Forza Italia "non potrà mai sostenere un governo con Conte presidente del Consiglio, Di Maio agli esteri e Bonafede alla Giustizia, con tutto il rispetto per le persone". Lo ha affermato Mara Carfagna, parlando dell'ipotesi di prendere il posto dei renziani in maggioranza con una parte dei parlamentari azzurri. "Era difficile fare peggio del Conte Uno", ha aggiunto.