Forza Italia, Berlusconi: "Mara Carfagna decida se restare o andare via"

Secco ultimatum di Silvio Berlusconi a Mara Carfagna dopo l'apertura della deputata azzurra a Matteo Renzi. "Decida se restare o andare via..." è stato infatti l'aut aut lanciato dal leader di FI dopo che l'ex ministro aveva definito una "suggestione" la nascita di "Forza Italia Viva" come progetto da contrapporre alla "salvinizzazione" del centrodestra.

Mara Carfagna pensa a "Forza Italia Viva" - "Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Così la vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia Mara Carfagna, a Linkiesta Festival, aveva risposto a chi le domandava se immaginasse un futuro diverso dal partito e se potesse mai pensare a unirsi a Matteo Renzi in una sorta di 'Forza Italia Viva'. "Oggi io e Renzi siamo in due metà campo diverse, ma non so cosa accadrà nei prossimi giorni; molti dopo 25 anni non si sentono a proprio agio in Forza Italia".





Michaela Biancofiore (FI): "Renzi non faccia accattonaggio" - "No way a sinistra, Renzi lo sa benissimo quindi smetta di fare accattonaggio, colga l'assist della Carfagna e contribuisca da campione qual è a far gemmare il partito della Nazione". Così la parlamentare di Forza Italia, Michaela Biancofiore, sottolineando che "la strada è effettivamente la suggestione di 'Forza Italia Viva Siamo Europei'".

Matteo Renzi: "Porte aperte a tutti" - Matteo Renzi, poche ore dopo l'intervento di Mara Carfagna, dallo stesso palco, ha risposto sul possibile matrimonio con una parte di Forza Italia: “Porte aperte a chi vorrà venire in questo progetto, non da ospite ma da dirigente. Vale per Mara Carfagna e altri dirigenti del suo partito. Ma noi non tiriamo la giacchetta, Italia Viva è un approdo naturale per tutti, è questione di tempo”.