Forza Italia, Berlusconi rinnova la squadra: Barelli è il capogruppo alla Camera, nominati sette nuovi coordinatori regionali

Berlusconi: "Squadra coesa e radicata nel Paese"

Le novità potrebbero non finire qui. "Nelle prossime settimane annunceremo il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione", ha spiegato Silvio Berlusconi in una nota, precisando che le nomine sono state decise "per dare pieno supporto al lavoro" che attende il partito in vista delle elezioni europee "con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale".