Berlusconi: "Forza Italia essenziale e decisiva in Lombardia e nel governo"

Berlusconi ha quindi confermato che "il nostro candidato alla guida della Lombardia è ancora Attilio Fontana, il governatore che ha guidato la Regione in questi anni difficili con risultati davvero, molto positivi. Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora una volta affidarsi alla sua esperienza, alla sua competenza, alla sua grande capacità di lavoro e perché no al suo tratto discreto e signorile".

"Quanto alla prossima giunta della Lombardia - ha proseguito Berlusconi -, l'esperienza dei nostri amministratori uscenti, della quale siamo assolutamente orgogliosi, si unirà allo spirito di iniziativa dei nuovi candidati che stiamo selezionando sulla base dei nostri criteri di qualità. Le nostre liste saranno composte, come sempre, da donne e uomini del fare, da persone che hanno dimostrato di avere non soltanto la preparazione e la competenza necessarie, ma anche la capacità di realizzare concretamente gli obbiettivi che si sono proposti nel lavoro, nello studio, nell'impegno sociale".

"2023 sia anno di ripresa per l'Italia e la Lombardia"

Il leader di Forza Italia ha quindi fatto un augurio: "Il 2023 sia per la nostra Regione e per il nostro Paese l'anno della ripresa. Per il mondo speriamo possa essere l'anno di una ritrovata pace nella giustizia, nel diritto, e soprattutto nella libertà".