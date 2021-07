Fornero consulente governo, Salvini: "Per me conta meno di zero"

ansa

Per Matteo Salvini, Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro e nuovo consulente del governo, "con tutto il rispetto conta meno di zero". Secondo il leader della Lega è solo "una consulente del signor Tabacci, penso che per i destini di questo Paese e per le future generazioni le dotte elucubrazioni della signora Fornero avranno un riscontro pratico pressoché pari allo zero".