Formigoni, il Senato gli toglie pensione e vitalizio dopo la condanna definitiva

Roberto Formigoni non incasserà più il vitalizio e la pensione da ex senatore. Il consiglio di presidenza di Palazzo Madama ha infatti preso atto della sentenza della Cassazione, che ha confermato la condanna per corruzione, mettendo in atto la delibera del 2015 che prevede appunto lo stop di pensioni e vitalizi ai parlamentari condannati in via definitiva.