Fonti Pd: governo con M5s può saltare per l'ambizione di Di Maio

Si fa sempre più in salita la strada per un'intesa tra Pd e M5s in vista della formazione del nuovo governo. Secondo fonti Dem, "l'accordo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier". Ma fonti del Movimento smentiscono questa richiesta: "Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S".