Fondi Lega, la Corte d'Appello di Genova conferma la confisca dei 49 milioni euro

Sono stati comminati otto mesi a Diego Sanavio e Antonio Turci, mentre Stefano Aldovisi ha avuto una condanna di 4 mesi, riformulando per loro l'accusa da truffa a indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Il sostituto procuratore Enrico Zucca aveva chiesto la condanna a un anno e 10 mesi per Umberto Bossi (più mille euro di multa), 2 anni per i revisori Diego Sanavio e Antonio Turci (più 800 euro di multa) e un anno e 3 mesi per Stefano Aldovisi (più 500 euro di multa).