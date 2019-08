Fondi Lega, Belsito: non so come hanno usato soldi Maroni e Salvini

Sulla questione del fondi della Lega torna a parlare l'ex tesoriere Francesco Belsito. "Ho lasciato i conti in ordine. Quello che è successo dopo non devono chiederlo a me, non posso sapere come hanno usato quei soldi Maroni e Salvini", ha detto commentando la sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna a 3 anni e 9 mesi, perché prescritta, per truffa allo Stato. Belsito è stato rinviato alla corte d'appello per appropriazione indebita.