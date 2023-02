Foibe, Meloni: "Il Giorno del Ricordo ricuce il dolore e la congiura del silenzio"

Sulle foibe l'Italia "ha ricucito una pagina dolorosa della storia nazionale con la legge n.

92 del 30 marzo 2004". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando in occasione del Giorno del Ricordo. Il nostro Paese "rende il suo tributo ai martiri delle foibe e agli italiani costretti ad abbandonare le proprie case per il solo fatto di essere italiani. La memoria dell'esodo giuliano-dalmata è stata per troppi anni vittima di una vera e propria congiura del silenzio".