Foibe, Draghi: continuare a costruire memoria condivisa

"A distanza di oltre settant'anni, dobbiamo cogliere l'opportunità di questa giornata per continuare a indagare sulle cause profonde di quanto accaduto.

E dobbiamo continuare a costruire una memoria storica condivisa". Così Mario Draghi nel suo intervento in Senato alla cerimonia per il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. "Dobbiamo respingere ogni tentativo di strumentalizzazione per fini politici. Perché le vicende che oggi ricordiamo non possono essere un pretesto per provocazioni o propaganda", ha quindi aggiunto il premier.