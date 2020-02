Foibe, Conte: "Dobbiamo risanare la ferita e scusarci per l'oblio"

La celebrazione del Giorno del Ricordo delle Foibe è l'occasione "per risanare la ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti, per chiedere ancora scusa per l'oblio che ha inghiottito per decenni questa sciagura nazionale". Lo ha dichiarato premier Giuseppe Conte, durante la cerimonia organizzata al Senato. "Siamo qui per riannodare il filo di una memoria spezzata, ma soprattutto per trasmetterla alle nuove generazioni", ha aggiunto.