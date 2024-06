Foggia, polemica sulla frase del consigliere comunale di Fdi sui forni crematori

"La battuta da me proferita in cui affermo 'siamo abituati ai forni crematori' non intendevo assolutamente associarla alla tragedia dell'Olocausto, ma soltanto riferirmi alle alte temperature del nostro territorio", ha affermato in una nota il neoeletto consigliere comunale di FdI. Marasco si è poi scusato "se tale fraintendimento ha urtato la sensibilità di tanti, con le più ampie riserve a mia tutela".Interpellato dall'agenzia di stampa Ansa prima della nota di scuse, Marasco aveva detto di non essere stato lui a pronunciare quella frase e che il video era stato manipolato, motivo per cui aveva sporto denuncia.