Flat tax, Lezzi (M5s): "Promessa che non si può mantenere" | Salvini: "Dal Mef numeri strampalati, costa 15 miliardi"

"Per la Lega non si tratta di 60 miliardi, per il ministero dell'Economia e delle Finanze invece sì, e non credo che il Mef si sbagli", ha aggiunto la titolare del dicastero per il Meridione. Per il M5s, ha sottolineato la Lezzi, bisogna invece "ripartire dall'abbassamento del cuneo fiscale perché c'è bisogno di lavoro e di sostenere le imprese per rilanciare l'economia".



Salvini insiste: "Numeri sulle coperture strampalati" - Il ministro dell'Interno e vicepremier della Lega però insiste che le coperture per realizzare la flat tax ci sono: "Non la faremo in un colpo solo ma in 5 anni e per la prima fase di questa rivoluzione epocale bastano 15 miliardi di euro, per un abbattimento delle tasse a tante persone", ha ribadito Matteo Salvini, che ha definito come "strampalati" i numeri usciti sui giornali: "Cinquanta, sessanta, non siamo al Superenalotto", ha commentato. "Partiremo con gli scaglioni Irpef più bassi - ha spiegato - a cominciare da quello del 23%".



Zingaretti: "Estendere la flat tax? Una bufala" - Anche il neo segretario dem Nicola Zingaretti interpellato sulla flat tax ha bocciato la misura sostenendo che si tratta di una "bufala senza spazi fiscali per sostenerla": "Il Tesoro l'ha fatto subito fatto capire a Matteo Salvini", ha detto il governatore della Regione Lazio. Come per il M5s, per Zingaretti "serve la progressività delle imposte, non l'illusione che se i ricchi hanno più soldi spendono di più. Queste sono le teorie di Paperon de Paperoni, non di Paperino e Qui, Quo e Qua".



Castelli: "Anche 15 miliardi sono insostenibili" - Per il sottosegretario al Mef Laura Castelli (M5s) la flat tax allargata è insostenibile anche se le risorse da immettere fossero solo 15 miliardi: "Credo che non si debba continuare a sparare alto con cose irraggiungibili - ha evidenziato -, anche fossero 15 miliardi di riforma dell'Irpef oggi sono insostenibili perciò è necessario riordinare quello che già esiste". La Castelli ha osservato che "bisogna concentrare le risorse verso una politica dedicata alla famiglia", ma in un altro modo.