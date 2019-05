Flat tax, Di Maio: farla senza aumento Iva e Lega presenti coperture

"L'importante è che Iva e flat tax non siano collegate, cioè che non si aumenti l'Iva per fare la flat tax". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, tornando sul tema della riforma fiscale nel corso del Forum Ansa e ribadendo che nel 2020 le aliquote non aumenteranno. "Apprezzerei - ha insistito Di Maio - se la Lega presentasse nei prossimi giorni le coperture".