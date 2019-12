Fitch: "Tensioni M5s-Pd, la durata del governo è a rischio"

Fitch è preoccupata per il clima di incertezza politica che persiste in Italia e che rappresenta un fattore di rischio per un'economia che resta praticamente in stagnazione. E' quanto riferisce l'agenzia di rating, sottolineando: "I negoziati sulla legge di bilancio del 2020 hanno messo in evidenza le tensioni politiche tra il M5s e il Pd. Le complesse relazioni tra le due formazioni rappresentano un rischio per la durata dell'esecutivo".