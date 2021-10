Fisco, Salvini: "Mettere per iscritto nessuna tassa in più, di Draghi mi fido"

Ansa

Se Draghi dice "che non aumenterà le tasse, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, di altri no". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: "A me interessa che nessun italiano paghi un euro in più, questo era l'accordo con cui è nato il governo Draghi. Se qualcuno ne paga di meno ne sono felicissimo. Non è una condizione per restare al governo".