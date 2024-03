Fisco, Meloni: "Recupero evasione da record, lo Stato non è un nemico"

Nel 2023 c'è stato un recupero di evasione fiscale da record.

"Ce lo dice l'Agenzia delle entrate", spiega Giorgia Meloni definendolo "un dato straordinario". E chiarisce: "Lo scorso anno l'Agenzia ha certificato un maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Quando tu non disturbi e anzi cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza, lo Stato ne beneficia". Il premier ha quindi parlato di "un approccio diverso, collaborativo e non vessatorio, per cui lo Stato rischia di diventare un nemico".