Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commenta positivamente il nuovo codice Ateco dell'Istat per prostituzione e attività di escort. "Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega. Controlli sanitari, pagamento delle tasse, contrasto alla tratta e allo sfruttamento, locali dedicati, nessun giudizio morale. Che ne pensate?", scrive sui social Salvini.