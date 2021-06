Riforma del Fisco, Lega e Forza Italia chiedono di modificare le aliquote Irpef

Ridurre a tre le aliquote Irpef ridefinendo i contenuti della base imponibile e ampliare la no-tax area fino a 12mila euro. E' la proposta di Forza Italia per la riforma del Fisco depositata in Parlamento. La Lega, oltre alla revisione degli scaglioni con la rimodulazione della progressività del terzo, chiede invece di alzare la soglia della no-tax area a 10mila euro, inglobando nella soglia di esenzione 10 milioni di contribuenti.

Forza Italia chiede poi di eliminare la tassa di successione e delle donazioni o, almeno, innalzare il valore imponibile esente per gli eredi in linea diretta o il coniuge, e chiede per il 2021 un "anno bianco" fiscale con il blocco delle cartelle esattoriali sino alla fine dell'anno e la "Pace fiscale" con l'azzeramento del magazzino fiscale. Forza Italia vorrebbe anche un "definitivo superamento dell'Irap" e si dice disponibile a discutere della revisione del catasto, che però "va perseguita in una logica di ammodernamento senza comportare una tassazione occulta". No assoluto, invece, a "qualsiasi forma di reintroduzione dell'Imu sulla prima casa".

Il Pd punta invece sulle donne proponendo l'introduzione della Tasp, la "Tassazione Agevolata del Secondo Percettore di reddito in famiglia con

l'obiettivo di aumentare l'offerta di lavoro, dare impulso all'occupazione femminile, fare emergere il lavoro nero e favorire il ritorno nel mondo del lavoro dopo il congedo di maternità obbligatorio". L'idea è contenuta anche in una proposta di legge presentata il 25 maggio dalla capogruppo Dem alla Camera Debora Serracchiani.

Il Pd rilancia poi l'Iri, l'Imposta sul reddito d'impresa, con aliquota unica al 24%, mentre per quanto riguarda l'Irpef l'obiettivo è quello di ridurre "il differenziale di aliquota tra il secondo e il terzo scaglione": la proposta è di "ricorrere a una funzione matematica continua che accoppia a ciascun reddito una specifica aliquota media, in analogia in qualche misura con il sistema applicato in Germania. Verrebbero aboliti gli scaglioni di reddito e le aliquote legali, le detrazioni per tipologia di reddito e il bonus 100 euro perché tutti questi elementi verrebbero ricompresi nella sola aliquota media con livelli differenziati per livelli di reddito".

I dem propongono anche di "portare al 20%, mantenendo la franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, l'aliquota per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta di ammontare superiore a 5 milioni di euro". Il gettito aggiuntivo finanzierebbe l'istituzione di una

'dote di autonomia' di 10 mila euro "attribuita ai 18enni provenienti da famiglie a reddito basso e medio e vincolata al finanziamento di spese per formazione e istruzione, lavoro e imprenditorialità, casa e alloggio".