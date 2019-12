Fioramonti: "Attacco vertici M5s stupisce, soldi versati in fondo Stato"

"Dopo aver restituito per un anno, come altri colleghi, ho continuato a versare nel conto del Bilancio dello Stato e le mie ultime restituzioni saranno sul conto del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile". Lo ha detto Lorenzo Fioramonti sulle polemiche sui fondi non versati al Movimento. L'ex ministro attacca anche i vertici Cinquestelle: "Stupisce che tanti mi stiano attaccando. E per che cosa? Per aver fatto ciò che ho sempre detto".