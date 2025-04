Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto l'istanza di sospensiva della consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) per ottenere "la sospensione delle delibere regionali che permettono il suicidio assistito" in Emilia-Romagna, fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. Ne dà notizia la stessa Castaldini: "Una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato".