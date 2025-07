Il disegno di legge sul fine vita, proposto dai relatori di maggioranza, è stato adottato come testo base da cui partirà l'esame al Senato, dopo mesi di stop and go. Messo ai voti delle commissioni Giustizia e Sanità, ha avuto l'ok del centrodestra; contrarie tutte le opposizioni. Le commissioni hanno anche stabilito che entro l'8 luglio si potranno presentare emendamenti al testo. Il provvedimento è atteso in aula il 17 luglio.