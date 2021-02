Fico: "Su Rousseau voterò sì a Draghi in un momento delicato per il Paese"

Ansa

Il presidente della Camera, Roberto Fico (M5s), annuncia in un post su Facebook che voterà sì al quesito su Rousseau in merito al governo Draghi. "Questo - scrive - è il momento di lavorare per il bene del Paese, visto il momento delicato che stiamo vivendo". Fico si dice certo che "il Movimento si farà trovare pronto, continuando a portare avanti le proprie battaglie mettendo al centro, come sempre, il bene collettivo".