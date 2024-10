Festa sadomaso fa cadere un sindaco nel Parmense

Le polemiche erano nate perché già cinque anni prima una cosa analoga era stata organizzata: gli atteggiamenti e l'abbigliamento delle persone che avevano raggiunto il paese, come ricostruisce La Gazzetta di Parma, avevano creato tensioni. Una serie di comunicazioni pubblicate sui social dall'associazione che riguardano il sindaco e un suo assessore hanno alimentato la crisi. "Fingendo sdegno per la riedizione di un evento già tenutosi in paese senza alcuna conseguenza - dice il sindaco - una parte politica della mia maggioranza ha cercato solo un modo per porre fine alla legislatura".