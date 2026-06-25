Ferrovie, l'ad Stefano Donnarumma lascia l'incarico dopo l'incontro con il ministro Matteo Salvini

L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata di giovedì 25 giugno con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti, per far partire la fase due dell'azienda, con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.