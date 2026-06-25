cambio al vertice

Ferrovie, l'ad Stefano Donnarumma lascia l'incarico dopo l'incontro con il ministro Matteo Salvini

Il Mit: "La nuova fase sarà affidata a una figura designata all'interno del gruppo, in continuità con il percorso avviato negli ultimi anni". L'ipotesi è quella dell'attuale ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio

25 Giu 2026 - 17:01
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L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto nella mattinata di giovedì 25 giugno con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti, per far partire la fase due dell'azienda, con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.

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La conferma del Mit

 Fonti del ministero delle Infrastrutture hanno confermato che Donnarumma lascerà l'incarico nei prossimi giorni, dopo aver completato i dossier più importanti ancora in sospeso. La scelta arriva dopo il completamento degli obiettivi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il ministero conferma che la nuova fase di Ferrovie dello Stato sarà affidata a una figura designata all'interno del gruppo, in continuità con il percorso avviato negli ultimi anni.

Il ringraziamento

 Il ministro Salvini ha ringraziato Donnarumma per il lavoro svolto alla guida dell'azienda e ha espresso riconoscenza anche ai circa 90mila dipendenti del gruppo, definendoli essenziali per il funzionamento del sistema ferroviario nazionale.

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