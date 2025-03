Femminicidio, partner-omicida non potrà disporre delle spoglie della vittima: dal Senato ok al ddl

Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge di Giulia Bongiorno (Lega) che impedisce all'imputato dell'omicidio della propria moglie o compagna di disporne delle spoglie mortali. I voti favorevoli sono stati 107. Il testo mira a impedire che l'imputato, facendo cremare le spoglie della vittima, possa distruggere una prova. Il ddl prevede che l'indagato non possa decidere l'inumazione o la cremazione della vittima "dall'iscrizione nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione". Tale divieto in caso di condanna diventa una pena accessoria.