Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
norme "contro il separatismo"

Da Fdl un progetto di legge contro il fondamentalismo islamico: "Vietato il velo integrale"

Tra le novità la regolamentazione dei finanziamenti alle moschee e pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l'inganno

08 Ott 2025 - 13:02
© -afp

© -afp

Divieto del velo integrale che copre il volto in luoghi pubblici, uffici, scuole e università; regolamentazione dei finanziamenti alle moschee; pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l'inganno: sono alcune delle novità che FdI punta a introdurre con un progetto di legge "contro il separatismo". "Serve a contrastare la nascita di enclave, contro-società in cui si applica la legge sharitica e non l'ordinamento italiano, e dove prolifica il fondamentalismo islamico", ha spiegato la deputata di FdI Sara Kelany.

Leggi anche

Studentesse col velo islamico, la scuola si adegua: a Monfalcone (Gorizia) riconoscimento privato prima di entrare

Lega lombarda: "Vietare il burqa a scuola e negli edifici comunali"

I diversi tipi di velo islamico

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

La proposta di legge, firmata anche dal capogruppo Galeazzo Bignami e da Francesco Filini, è stata presentata alla Camera alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. 

Ti potrebbe interessare

fondamentalismo
velo

Sullo stesso tema