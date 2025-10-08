Da Fdl un progetto di legge contro il fondamentalismo islamico: "Vietato il velo integrale"

I diversi tipi di velo islamico
© Withub
© Withub
Tra le novità la regolamentazione dei finanziamenti alle moschee e pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l'inganno
© -afp
Divieto del velo integrale che copre il volto in luoghi pubblici, uffici, scuole e università; regolamentazione dei finanziamenti alle moschee; pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l'inganno: sono alcune delle novità che FdI punta a introdurre con un progetto di legge "contro il separatismo". "Serve a contrastare la nascita di enclave, contro-società in cui si applica la legge sharitica e non l'ordinamento italiano, e dove prolifica il fondamentalismo islamico", ha spiegato la deputata di FdI Sara Kelany.
© Withub
© Withub
La proposta di legge, firmata anche dal capogruppo Galeazzo Bignami e da Francesco Filini, è stata presentata alla Camera alla presenza del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.