FdI: la sorella di Giorgia Meloni, Arianna, responsabile della segreteria politica

Donzelli: compito di Arianna seguire il tesseramento

"In Fratelli d'Italia - riprende Donzelli - tale ruolo non era mai stato ufficializzato, è quello che in An ricopriva Donato Lamorte". Riguardo poi al dipartimento Adesioni, Donzelli sottolinea che il nuovo compito di Arianna "è il tesseramento, importante e pesante".