Fase 3, il Pd a Conte: "Serve una svolta di concretezza"

"Abbiamo incontrato il presidente del Consiglio in un clima di collaborazione, di cordialità e di analisi approfondita dei vari dossier". Lo ha affermato il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, dopo il colloquio con Giuseppe Conte in vista degli Stati generali dell'economia. "Per il Pd il tema è come aiutare il Paese a risollevarsi. C'è bisogno di una svolta di concretezza, bisogna ricostruire insieme la fiducia nel Paese", ha precisato.

"Abbiamo espresso apprezzamento per l'iniziativa dei prossimi giorni" degli stati generali: crediamo che il governo abbia l'opportunità e il dovere di fare un confronto serio con le categorie economiche, le parti sociali, il terzo settore e gli interlocutori internazionali per costruire un progetto serio per il futuro del paese, basato sullo sviluppo di una economia verde, sul digitale, sulla messa in sicurezza del territorio, sulla formazione. Un'Italia diversa". Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.



"Il Pd apprezza questa iniziativa, con i gruppi parlamentari il percorso è stato serio e approfondito con una grande collaborazione. A valle di questi incontri il confronto proseguirà in maniera costruttiva", ha aggiunto. "Abbiamo analizzato diversi settori: industria, scuola, sanità, come settori prioritari", ha spiegato il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio. "E' stato un primo incontro proficuo, il presidente ci ha espresso il percorso che intende svolgere e ci ha invitato nel continuare il dialogo e nella

collaborazione con il governo per aiutare a fare in modo che le nostre iniziative siano sempre piu' concrete ed efficaci. Un incontro positivo".