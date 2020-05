Fase 2, Conte convoca capidelegazione e discute maxi manovra da 55 miliardi: "Guardia alta, siamo in piena pandemia"

L'Italia sta per entrare nella Fase 2 ma "è fondamentale non abbassare la guardia " perché "siamo ancora in piena pandemia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una videoconferenza con il ministro dell'Economia Gualtieri e i capidelegazione di M5s, Pd, Italia Viva e Leu. Nella riunione si è parlato della maxi manovra da 55 miliardi per contrastare la crisi economica dovuta al coronavirus.

"Il Paese - ha scritto su twitter il premier Conte - si appresta a vivere la fase 2 dell'emergenza. Ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in piena pandemia e gesti di disattenzione potrebbero vanificare gli sforzi sin qui fatti". Al centro della riunione ci sono le misure che entreranno a far parte del nuovo decreto economico, atteso in Cdm a metà della prossima settimana. In particolare sarebbe stato chiesto all'Inps un approfondimento sulle coperture necessarie per estendere la cassa integrazione (al momento si è ipotizzato di prolungarla per altre nove settimane e di stanziare con il nuovo decreto ulteriori 13 miliardi).

Oltre a Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, partecipano alle riunioni il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il vicecapogruppo di Italia Viva Luigi Marattin.