Fase 2, Bernini-Gelmini: "Forza Italia non soccorrerà questo governo"

"Forza Italia non andrà mai in soccorso del peggior governo della Repubblica che si sta dimostrando totalmente inadeguato" a gestire l'emergenza coronavirus. Lo affermano le capogruppo Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. "Il nostro senso di responsabilità" non va confuso con "disponibilità al sostegno politico a un governo che sta affondando. FI ritiene che solo un centrodestra unito abbia le capacità per far ripartire il Paese".