Fase 2, Berlusconi: "Non basta ridurre le tasse, occorre uno shock fiscale"

"Non basta ridurre le tasse, occorre uno shock fiscale". Questa è la ricetta di Silvio Berlusconi per uscire dalla crisi causata dal coronavirus in Italia.

Il leader di Forza Italia a "Stasera Italia" ha illustrato quali sono i punti del Decreto Rilancio che non convincono l'opposizione: "Avrei sospeso tutti i pagamenti di tasse del 2020 - spiega Berlusconi - "Occorre un poderoso taglio della burocrazie e l'aiuto dell'Europa sarà decisivo. Il governo ha dimenticato i 1000 euro per medici e infermieri, c'è da vergognarsi. Noi daremo battaglia in Parlamento, sperando che la disponibilità che Conte ha dichiarato non sia solo di facciata".