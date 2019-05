Fano, nuova trappola-selfie per Salvini: schiva finto fan mentre scatta un bacio-lesbo al suo cospetto

Anche a Fano (Pesaro) è andata in scena una nuova azione di protesta a favore dei diritti Lgbt al cospetto del ministro dell'Interno Matteo Salvini. A fine comizio, per il solito incontro con gli elettori e selfie-ricordo, il vicepremier è stato avvicinato da tre giovani, un ragazzo e due ragazze. Al momento dello scatto, le due hanno iniziato a baciarsi, mentre Salvini è riuscito a schivare con prontezza il tentativo di bacio da parte del giovane. Trappola, alla fine, riuscita a metà.

Non è la prima volta che al momento del rituale del selfie con Salvini, il ministro viene fatto oggetto di uno "scherzo". Il primo bacio lesbo sotto i suoi occhi è andato in scena a Caltanissetta; in altri casi, con rivendicazioni diverse, finti fan si sono avvicinati a lui che era in piazza per rivendicare varie cause.