Family act non in Cdm, Italia Viva: fiducia in Conte

Non è approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri il Family act. Secondo alcune fonti di governo ci sarebbe un problema di copertura, per le misure destinate alla famiglia. Fonti di Italia viva esprimono "tranquillità" sul fatto che il provvedimento arriverà in Cdm la prossima settimana: "Noi abbiamo un impegno con il presidente del Consiglio e abbiamo fiducia in lui: siamo convinti che verrà approvato entro la prossima settimana".