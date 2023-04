Fabrizio Corona candidato al Consiglio comunale di Catania | "Presidente del Consiglio prima dei 58 anni"

"Il turismo non è sviluppato. Occorre fare qualcosa per la pulizia della città - ha proseguito -. Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate molto meglio, basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A. La politica ormai occupa posti per interesse. Avete visto che fine ha fatto il sindaco precedente?".

"I partiti non esistono"

Corona ha quindi sostenuto di essere "assolutamente d'accordo con l'avvocato Lipera quando dice che esistono destra, sinistra e centro. Non esistono i partiti. Abbiano visto come un partito, il M5s, sia riuscito a ottenere ciò che ha ottenuto. Abbiamo visto come tantissimi incapaci e inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo. Non risparmio nessuno. Parliamo ad esempio dell'ex deputato Di Maio, che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua. Oggi esistono le idee e soprattutto chi ci mette il cuore e chi fa le cose per il giusto".