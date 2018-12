"Le Iene" continuano la loro inchiesta sui terreni di proprietà della famiglia Di Maio. Filippo Roma e Marco Occhipinti sono andati a Mariglianella per cercare di fare chiarezza su un'area intestata al papà del ministro del Lavoro, e sembra proprio che qualcosa non torni. Ciò che per Luigi DI Maio è una “stalla”, in realtà dalle foto satellitari è una piscina.



"Io ti trovo tutti i documenti per quest’area e le licenze edilizie e se non ci dovessero essere si procede con abbattimenti e sequestri" ha chiarito il vicepremier. Ma l’impresa edile di chi è? Dal 2006 in poi nelle carte delle società dei Di Maio, Antonio non appare da nessuna parte. La Ardima Costruzioni infatti, due mesi dopo la chiusura dell’azienda di Antonio, viene intestata a Paolina Esposita che nel 2014 confluisce nella Ardima SRL, al 50% tra Luigi Di Maio e sua sorella Rosalba. Secondo l’avvocato Raffaella Di Carlo potrebbe anche essere stato uno stratagemma per evitare i debiti dell’azienda precedente con Equitalia: si tratta di elusione fraudolenta?