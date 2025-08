Ex Ilva, il sindaco di Taranto fa saltare l'accordo: "Non firmerò, serve una legge speciale"

Il sindaco di Taranto Piero Bitetti, recependo le indicazioni dei capigruppo di maggioranza, ha annunciato "la propria contrarietà alla firma dell'accordo di programma proposto dal governo per l'ex Ilva di Taranto". I capigruppo di maggioranza "ritengono superfluo - si spiega in una nota - convocare nei prossimi giorni il Consiglio comunale in quanto l'accordo così formulato è lacunoso e privo di garanzie per la città". Al sindaco si chiede di non firmare l'atto d'intesa e viene proposto un nuovo accordo di programma che preveda la totale decarbonizzazione entro 5 anni. Bitetti chiede di adottare un decreto legge speciale per Taranto.