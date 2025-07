Il Senato ha confermato con 98 sì, 67 no e 2 astenuti la fiducia al governo sul dl relativo al sostegno ai comparti produttivi, il cosiddetto decreto ex Ilva, nel testo modificato in commissione. Andrà alla Camera, dove dovrà essere approvato prima della pausa estiva. Il provvedimento, tra le altre cose, stanzia altri 200 milioni di euro per la continuità produttiva del sito di Taranto.