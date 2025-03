Eutelsat: colloqui positivi con l'Italia per la rete satellitare sicura

Eutelsat, società che gestisce la terza rete satellitare mondiale ed è un concorrente di Starlink, sta avendo "colloqui molto positivi" con il governo italiano per l'ipotesi di fornire comunicazioni satellitari sicure. Se l'operazione andasse in porto, soppianterebbe l'offerta di servizi da parte della rete satellitare di Elon Musk. A riferire sulla situazione è stata la Ceo di Eutelsat, Eva Berneke, in un'intervista a Bloomberg Television. "Stiamo avendo colloqui molto positivi con l'Italia e abbiamo sempre avuto un buon rapporto e certamente speriamo che continui", ha detto.