Eutanasia, verso slittamento approdo ddl in Aula

Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno incaricato i presidenti Mario Perantoni e Marialucia Lorefice di scrivere una lettera al presidente Roberto Fico chiedendo lo slittamento dell'approdo in Aula del ddl sul suicidio assistito previsto per lunedì. La decisione è stata presa dell'ufficio di presidenza congiunto dopo che le Commissioni non hanno ancora potuto iniziare a votare gli emendamenti per la mancanza dei pareri del governo.