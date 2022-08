Eutanasia, Fico: "Questo parlamento finirà senza una legge, è una sconfitta"

"La proposta approvata" sul fine vita "da Montecitorio sarebbe stato un primo passo, una prima doverosa risposta alle attese e alle angosce di tanti cittadini.

Ma non è stato sufficiente e questa legislatura si concluderà senza una legge. È una sconfitta per la politica a cui occorre porre rimedio". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico che aggiunge: "Chi è malato, chi soffre, non può aspettare, non merita il tergiversare delle istituzioni. Bisogna riconoscere il diritto di scegliere, di essere liberi, fino alla fine. Serve intervenire non solo con questa norma sul fine vita ma con un vero e proprio intervento che legalizzi l'eutanasia".