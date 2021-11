Eutanasia, Fico: "Parlamento discuta e approvi una legge che è di civiltà"

ansa

"Io credo che sia un deficit parlamentare profondo se finora non siamo ancora arrivati all'approvazione di una legge sul suicidio assistito". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a una domanda se non tema che il ddl sull'eutanasia sia affondato in Parlamento come la legge Zan. "Il Parlamento deve discuterne, deve legiferare, deve approvare una legge che è di civiltà", ha aggiunto Fico.