Europee, Zingaretti presenta il simbolo con Pd e Siamo europei: "Uniti possiamo vincere"

In alto il logo del Pd, con lo stemma del Pse, e in basso il riferimento a "Siamo europei" : è il simbolo con cui il Partito democratico correrà alle elezioni europee presentato dal segretario dem Nicola Zingaretti e dall'ex ministro Carlo Calenda. "E' un simbolo di speranza , che dice alle forze migliori: uniamoci per vincere e salvare l'Europa", ha detto il governatore del Lazio. Gli ha fatto eco Calenda: " L'Italia corre un pericolo mortale , uniamoci".

Il logo per la lista alle europee "rappresenta l'unità delle forze progressiste e liberali, civiche ed europeiste. L'Italia rischia di essere il primo grande Paese fondatore a uscire dall'Europa e dall'Occidente", ha proseguito Calenda.



Zingaretti: "Il vento sta cambiando" - Dalla terrazza della sede nazionale del Pd al Nazareno, a Roma, Zingaretti ha dichiarato: "E' il tempo di una nuova sfida perché le elezioni europee possono essere l'occasione per voltare pagina, una sfida tra chi sa solo distribuire odio e chi invece vuole benessere, lavoro e fiducia nel futuro. Il vento sta cambiando, c'è la percezione di una possibilità di vittoria delle forze europeiste e noi vogliamo dare un contributo, dal Pd viene un segnale di apertura e coinvolgimento".



Sfida lanciata - Il segretario del Pd ha quindi lanciato la sfida a "chi l'unica cosa che sa fare è girare l'Italia vantandosi, ma non di quel che accade nella nostra economia, perché purtroppo i dati economici sono drammatici. Non date armi alle persone ma lavoro e se non siete in grado fatevi da parte".



"La prima parola è unità" - Per il Partito democratico, ha concluso il presidente della Regione Lazio, "la prima parola è unità, uno strumento al servizio del cambiamento, c'è la necessità di fermare una pericolosa deriva nazionalista. Ora la sfida unitaria è aperta".